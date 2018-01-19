Colgate и Apple выпустили «умную щетку» c играми для детей 19.01.2018, 15:58

Зубной девайс способен составить «карту рта».

Colgate и Apple выпустили зубную щетку с искусственным интеллектом. Она продается только в магазине Apple. Стоит такой девайс, как пишет TJournal, 99,95 долларов, пишет kyky.org.

Щетку синхронизируется с приложением для iOS Colgate Connect и Apple Watch. Зубной девайс способен составить «карту рта», следит, насколько правильно вы чистите зубы, показывает, какие участки рта остались нетронутыми. Кроме того, приложение собирает данные с щетки и дает пользователю советы по уходу за зубами. Однако Colgate пошли еще дальше и разработали специальные игры для детей. Чем дольше ребенок чистит зубы, тем больше монеток в игре он может собрать.

Разработчики утверждают, что щетка на полной зарядке может работать до 10 дней.

Заметим, Apple — это уже не первая компания, которая продает «умную щётку». В 2017 году компания Kolibree выпустила схожее устройство. Правда, оно дороже (стоит 129 долларов), зато синхронизируется не только с iOS, но и с Android.