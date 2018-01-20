Экс-глава Пентагона назвал уязвимые места России 20.01.2018, 13:21

Эштон Картер

Россию можно ослабить, если она будет ослаблять других.

Экс-министр обороны США, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, Эштон Картер в интервью «Новому времени» назвал уязвимые места России.

"Россия - сильная страна, но не всесильная. Она уязвима во многих местах. Во-первых, стареет население. Во-вторых, она географически слишком растянута. В-третьих, нет стабильности в российском обществе", - заявил Картер.

Он подчеркнул, что Россию можно ослабить, если она будет ослаблять других.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций, в частности против России.

Однако Белый дом или учреждения администрации до сих пор не обнародовали ни одного документа о физических и юридических лицах, действующих в интересах российской разведки и обороны, для того чтобы против них можно было применить санкции.

Американские сенаторы выступили с критикой Белого дома, обвинив администрацию Трампа в затягивании с введением нового закона, ужесточающего санкции в отношении России.

Новые санкции должны быть обнародованы в начале февраля 2018 года.