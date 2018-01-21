Курды заявили об ответственности России за военную операцию Турции 7 21.01.2018, 10:29

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Эрдоган не стал бы атаковать без одобрения РФ.

Курдские Отряды народной самообороны, контролирующие кантон Африн, заявили, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России. Об этом сообщает Rudaw.

«Мы знаем, что турецкие военные не стали бы атаковать без одобрения со стороны международного сообщества, в первую очередь России, которая вывела свои войска из Африна. — говорится в заявлении генерального командования YPG, — «В связи с этим мы считаем Россию в равной степени ответственной за эту атаку».

Rudaw приводит не все заявление YPG. На сайте организации также говорится, что командование курдских отрядов считает Россию «преступным партнером Турции в убийстве гражданских в регионе».

Утром в субботу Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, в первый этап операции ВВС Турции нанесли авиаудары по сотне объектам курдов. Анкара рассматривает операцию как «антитеррористическую».

По данным YPG, в первый день нападения погибли 6 гражданских, еще 13 получили ранения. Удары наносились в том числе по пригороду Африна и лагерю беженцев. Со стороны курдов также погибли трое военных.

Россия вывела свой контингент — оперативную группу военных и военную полицию — из Африна до начала турецкой военной операции, объявило в субботу, 20 января, Минобороны.