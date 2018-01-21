Военные оркестры сыграли в городах Украины в память о киборгах 21.01.2018, 20:14

Фото: mil.gov.ua

В январе 2015 года украинские военные защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней.

21 января в международном аэропорту Борисполь прошло выступление семи музыкальных оркестров гарнизона Киева и музыкантов других военных формирований в честь годовщины обороны донецкого аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Подобные акции прошли в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Харькове, Чернигове и Виннице.

Видео выступления в Борисполе опубликовано на канале «Військове телебачення України» в YouTube.

В январе 2015 года украинские военные, защищавшие донецкий аэропорт (их назвали киборгами) в течение 242 дней, покинули его. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления.