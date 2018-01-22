Протест под Брестом: Все получится, потому что все жители против завода 22.01.2018, 13:16

Фото: tut.by

Бунт брестчан против строительства опасного аккумуляторного завода продолжается.

Протест против строительства аккумуляторного завода под Брестом продолжается. Против потенциально опасного объекта собрали более 15 тысяч подписей, передает «Белсат».

Позиция же властей остается неизменной: завод прошел все необходимые экспертизы и будет полностью безопасным.

Подписаться против строительства аккумуляторного завода 21 января можно было в девяти местах в Бресте.

«Собираем подписи за запрет строительства аккумуляторного завода», - говорит Игорь Московский, активист БСДП (Грамада).

Его однопартиец Сергей Мазан отмечает:

«Потому что такие вещи, как строительство аккумуляторного завода, нужно обсуждать с людьми, которые живут рядом с ним. Это не было сделано, а теперь делается неискренне - просто чтобы отделаться».

Сайт Charter97.org неоднократно сообщал о протестах против строительства брестского аккумуляторного завода «iPower» бизнесмена Виктора Лемешевского. Жители Брестчины, с которыми провели обсуждение только после широкого освещения темы СМИ, не соглашаются с выводами государственных экологов по поводу безопасности свинцовых выбросов. Они требуют провести независимую экспертизу или остановить строительство завода.

На собрании в деревне Тельмы-1 собственник завода Виктор Лемешевский убеждал, что он покажет все документы, касающиеся экологической безопасности проекта, а также предлагал заглянуть и на другие его заводы. Правда, ни в Белоозерске, ни в Пинске блогерам не были рады.

К тому же, как выяснилось, обманули неравнодушных брестчан не только на словах, но и в цифрах.

«Нам говорили, что три килограмма выбросов в год будет. Но они неправильно перевели секунды в годы и граммы в тонны! Соответственно, если самостоятельно взять их протокол и перевести эти цифры, мы видим, что выходит там 12 килограммов [выбросов]. То есть в четыре раза обманывают!» - возмущается волонтер Михаил Галузо.

А это, конечно, возмущает жителей Бреста.

«Есть же зоны отчуждения - наши так называемые экологи говорят, что там сеять можно, сажать. Ну так пусть они там заводы эти поставят!» - говорит жительница города.

Другая брестчанка отмечает:

«Известно, что получится. Главное - захотеть. Ведь люди против. Все!».

Внятного ответа властей на вопросы брестчан, как можно остановить проект или хотя бы перенести потенциально опасный завод подальше, до сих пор нет. А значит, что и подписей «против», и возмущенных граждан будет появляться только больше.

«Люди очень активно подписываются. То есть почти каждый прохожий подходит и ставит подпись, или говорит, что уже поставили и проходит дальше», - рассказывает активист Александр Кабанов.