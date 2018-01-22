Минчанка: Сказали, что выиграла авто, а когда приехала забирать, заявили об ошибке 9 22.01.2018, 20:44

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Жительница столицы оказалась в неприятной ситуации из-за розыгрыша внедорожника.

Накануне Нового года девушка приобрела кольцо. В магазине ей предложили заполнить анкету, которая дает право участвовать в розыгрыше внедорожника. Пока оформлялась покупка, Оксана убивала время, заполняя графы. Спустя неделю ей позвонили. Человек представился работником магазина и сказал, что она выиграла машину, пишет «Онлайнер».

— Естественно, я была в шоке. Никогда ничего не выигрывала, а тут сразу машина. Человек, который разговаривал со мной, заявил, будто я победила, и предложил приехать в один из торговых центров города в субботу в 17:00. Мол, там будет розыгрыш, но он вас не очень касается. Вам сообщат все подробности, — рассказывает Оксана.

В урочный час девушку ждало разочарование:

— Оказалось, что розыгрыш был раньше. Что все машины достались другим людям. Я, честно, мало чего поняла. Пошла на стойку информации, попросила позвать кого-нибудь из тех, кто занимался этой акцией. После написала жалобу. Я, конечно, понимаю, что, по сути, ничего не потеряла. Но ощущения неприятные. Сперва я не верила, что со мной случилось чудо, потом приняла это все и даже жила каким-то ожиданием. Нельзя ж так с людьми.

Теперь девушка задается вопросами, как себя вести, куда жаловаться и на что рассчитывать.

За комментарием мы обратились к адвокату Сергею Зикрацкому. Специалист отметил, что правила проведения всех рекламных игр в обязательном порядке регистрируются в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

— Правила проведения рекламной игры, о которой рассказывает читательница, были зарегистрированы МАРТом. Только после розыгрыша организатор рекламной игры должен уведомить победителей об их выигрыше.

Возможно, в данном случае сотрудник организатора рекламной игры ошибся и вместо приглашения на розыгрыш сказал, что девушка выиграла приз. Но, возможно, что звонящий вообще не был связан с организатором рекламной игры, а звонок — просто неудачная шутка кого-то из знакомых девушки.

Если звонивший все-таки был сотрудником организатора, то за нарушение порядка проведения рекламных игр организатора рекламной игры могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 490 до 12 250 рублей.

На получение внедорожника девушка, естественно, рассчитывать не может, — заключил юрист.