Германию призвали не улучшать турецкие танки после наступления на курдов 24.01.2018, 11:07

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Фото: AFP/Getty Images

Операция «Оливковая ветвь» - незаконная и контрпродуктивная.

Группа немецких политиков призвала власти Германии прекратить экспорт вооружения в Турцию после сообщений о том, что немецкие танки "Леопард" были использованы в наступлении на позиции курдских отрядов народной самообороны, сообщает bbc.com.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Берлин намерен одобрить запрос на модернизацию танков "Леопард 2", направленный Турцией их производителю - немецкой компании Rheinmetall. В ходе модернизации Анкара надеется повысить их живучесть при наезде на противотанковые мины.

Немецкий журнал Focus цитировал слова министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, заявившего, что страна изучает такую возможность. Он добавил, что танки используются для борьбы с терроризмом, а от наездов на мины гибнут турецкие военнослужащие.

Немецкие власти полагали, что танки используются Анкарой против боевиков группировки "Исламское государство". Однако, как утверждают военные эксперты, кадры с места проведения турецкой операции "Оливковая ветвь" указывают на то, что на самом деле танки используются против курдских группировок.

Как правые, так и левые политики выступили против сделки по модернизации танков и попросили правительство Германии разъяснить свою позицию относительно наступления, которое проводит Турция в Африне на севере Сирии.

В правительстве Германии это пока некомментируют. Как сообщает Deutsche Welle, представитель министерства обороны еще в понедельник заявил, что ведомство пока не может точно определить, когда были сделаны снимки, на которых запечатлены турецкие танки немецкого производства в Сирии.

В свою очередь пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ заявила, что правительство пока не имеет полной картины оперативной обстановки и не может оценить действия Турции с точки зрения международного права.

По словам члена Христианско-демократического союза Норберта Рёттгена, совершенно очевидно, что Германия не должна подписывать договор с Анкарой.

"Незаконно и контрпродуктивно"

В интервью программе World Tonight на радиостанции BBC Radio 4 Рёттген назвал наступление турецких войск "незаконным, противоречащим международному праву и контрпродуктивным с точки зрения борьбы с ИГ".

Политик отметил, что у Турции нет оснований заявлять, что она действует в рамках самообороны, потому что "в Сирии не было никаких атак против Турции со стороны курдов".

Фото: EPA

Рёттген поддержал позицию США, которые ранее также выступили против турецкого наступления в Африне.

"Американцы - единственные члены НАТО, которые прямо говорят о том, что происходит. Мы часто критикуем администрацию [президента Дональда] Трампа, но в этом вопросе они более прямы и более смелы, чем другие, и нам нужно следовать их примеру", - сказал он.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, представляющий Социал-демократическую партию Германии, в понедельник заявил, что призвал турецкую сторону обратить внимание на гуманитарные последствия наступления в Африне.

Наступление на северо-западе Сирии началось в субботу. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал разгромить отряды народной самообороны, которые контролируют Африн и около 400 км северной сирийской границы.

Во вторник ООН сообщила о том, что около 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища в результате боевых действий в Африне.