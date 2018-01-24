Ученые рассказали, как развить силу воли 24.01.2018, 16:51

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Эксперты из университета Иллинойса провели исследование.

Секрет железной силы воли заключается в вере в то, что ее запас неисчерпаем. Людям, считающим силу воли ограниченным ресурсом, нужно время на восстановление, пишет orthodox.od.ua.

А те, кто уверен в ее неограниченности, могут выполнять сложные задачи без перерыва. Это показало новое исследование, проведенное в Университете Иллинойса.

В исследовании приняли участие более 1100 американцев и 1600 европейцев. Добровольцы прошли тест, предназначенный для оценки силы воли.

Исследование показало: американцам чаще требовались перерывы после активной мыслительной деятельности.

Европейцы же были готовы сразу перейти к следующей сложной задаче.

Так, американцы, в отличие от европейцев, считали собственную силу воли ограниченным ресурсом. Ученые подчеркивают, что силу воли можно развить. Достаточно просто поверить в ее неограниченность.