Дуня Миятович избрана комиссаром ПАСЕ по правам человека 24.01.2018, 20:26

Дуня Миятович

К своим обязанностям Миятович приступит с 1 апреля этого года.

Новым комиссаром по правам человека Совета Европы стала бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

Согласно результатам голосования на сессии ПАСЕ, Миятович получила 107 из 229 голосов, передает РИА «Новости».

Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет. Должность была введена в 1999 году, ее занимали испанец Альваро Хиль-Роблес, швед Томас Хаммарберг и латвиец Нилс Муйжниекс.