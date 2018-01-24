Элтон Джон объявил о завершении гастрольной карьеры 24.01.2018, 21:26

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Элтон Джон

Британский музыкант уйдет со сцены после мирового турне, которое начнется в сентябре.

Британский музыкант Элтон Джон заявил о намерении завершить гастрольную деятельность, сообщает Reuters.

По словам музыканта, он уйдет со сцены после мирового турне, которое начнется в сентябре. «У меня изменились приоритеты», — сказал музыкант.

При этом последний тур продлится три года, концерты пройдут по всему миру, добавил музыкант. «Это будет прекрасный способ поблагодарить людей», — сказал он.

Элтон Джон родился в 25 марта 1947 года. Он считается одним из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. Музыкант занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.