Андриан Цыбульский: Домрачева может бороться за медали в любой гонке 1 31.01.2018, 11:26

Дарья Домрачева

Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Глава федерации биатлона Беларуси рассказал о медальных перспективах на Олимпиаде в Пхенчхане.

Андриан Цыбульский рассказал, что рассчитывает на медальной выступление биатлонистов в Пхенчхане, пишет «Трибуна».

– Все делаем для того, чтобы выступление было медальным, все службы заряжены. Конечно, тяжело повторить успехи прошлой Олимпиады, но все возможно, у нас в строю сильные спортсмены. Я имею в виду, конечно, женскую сборную.

- На сколько лет хватит Домрачевой в мировом биатлоне?

– На столько, на сколько она сама захочет. Сейчас она может бороться за медали в любой гонке. Дарья ведет целенаправленную подготовку к Олимпийским играм, она не разменивается на кубковый сезон в этом году. Она точно знает, что ей делать, есть вокруг опытные люди, которые ей подсказывают. Думаю, у нее все должно получиться.