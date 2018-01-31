Белорусская купюра стала одной из самых популярных во Вьетнаме 1 31.01.2018, 12:11

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Пять рублей образца 1992 года дарят в конвертах в честь года Собаки.

Во Вьетнаме 16 февраля будут встречать Новый год по лунному календарю. Одна из традиций – дарить друзьям, знакомым и детям деньги на счастье, вложенные в красные конверты.

В последнее время модно стало покупать для этого наборы банкнот разных стран. Набор из 52 купюр 28 стран, продается, например, по цене, эквивалентной 9-22 долларам США, пишет сайт dtinews.vn.

Также сейчас, кроме денег Вьетнама и США, популярными для дарения являются банкноты в 5 белорусских рублей образца 1992-го и в 10 патак Макао образца 2018-го.

Дело в том, что на обеих купюрах есть изображения собак, объясняет dtinews.com. Ведь 2018-й по восточному календарю – Год собаки.

Заметим, что на самом деле на белорусской пятирублевке художник разместил не собак, а волков. Тем не менее, этот вид принадлежит к семейству псовых.