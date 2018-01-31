Лукашенко вновь назначил Миклашевича председателем Конституционного суда 19 31.01.2018, 12:29

2,297

Петр Миклашевич

Председатель Конституционного суда назначается на пять лет.

Лукашенко назначил Петра Миклашевича председателем Конституционного суда Беларуси с последующим согласованием его назначения с так называемым советом республики.

Соответствующий указ подписал диктатор, сообщает БелТА.

Законодательством предусмотрено, что председатель Конституционного суда Беларуси назначается президентом с согласия совета республики из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет.