Лукашенко вновь назначил Миклашевича председателем Конституционного суда

Лукашенко вновь назначил Миклашевича председателем Конституционного суда19
- 31.01.2018, 12:29
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Председатель Конституционного суда назначается на пять лет.
Лукашенко назначил Петра Миклашевича председателем Конституционного суда Беларуси с последующим согласованием его назначения с так называемым советом республики.
Соответствующий указ подписал диктатор, сообщает БелТА.
Законодательством предусмотрено, что председатель Конституционного суда Беларуси назначается президентом с согласия совета республики из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет.