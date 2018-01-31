Ученые назвали продукты для поднятия настроения 1 31.01.2018, 20:42

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Зимнюю хандру и плохое настроение помогут победить продукты, богатые магнием.

К такому выводу пришли исследователи из университета Массачусетса, США. Американские специалисты уверены, что именно определенные продукты помогут избавить от сезонной подавленности и депрессии, убрать головные боли и улучшить самочувствие, пишет zdorov-info.

Дефицит магния в организме может возникать, если человек часто переживает стрессы и эмоциональные перегрузки. Поэтому важно включать в свой рацион продукты, богатые магнием. Много магния содержится в миндале, фасоли, орехах – грецких, арахисе, кешью, тыквенных семечках, черном шоколаде, зеленых яблоках, пшеничных отрубях.

Исследователи провели эксперимент на добровольцах с депрессией: шесть недель участники эксперимента если пищу, богатую магнием. Медики отметили снижение уровня депрессии с умеренного до минимального. Также добровольцы отметили улучшение состояния здоровья, а именно – уменьшение количества мышечных спазмов и головных болей. Нормально усваиваться магнию в организме может помешать употребление алкоголя, кофеина, некоторых медикаментов (особенно диуретиков), пищевых добавок.

Магний – важный для человеческого организма элемент, который участвует во множестве биохимических реакций: построении костной ткани, синтезе белков и т.д. Однако как недостаток, так и переизбыток магния в организме может негативно сказываться на здоровье и влиять на работу сердца, легких, состояние костной ткани, кожи, волос и т.д.