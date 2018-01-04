Профсоюз РЭП взял под защиту еще одного рабочего 1 4.01.2018, 16:15

Независимый профсоюз будет защищать речичанина, повредившего руку на работе.

5 января суд Речицкого района начнет рассмотрение не совсем обычного дела. В рабочее время и на рабочем месте станочник ОАО «Патико-экспорт» Геннадий Литвинов пилой повредил кисть правой руки, частник после несчастного случая заявил, что пострадавший у него не работал. За дело взялся независимый профсоюз РЭП, сообщает praca-by.info.

По словам правового инспектора труда профсоюза Леонида Судаленко, пострадавший рабочий обратился за защитой и вступил в их профсоюз.

11 октября прошлого года ответчик принял Геннадия Литвинова на работу станочником на пилораму, хотя трудовых отношений должным образом не оформил. Заработную плату выплачивал наличными. Спустя месяц, а именно 8 ноября рабочий получил тяжелую механическую травму правой кисти (по заключению врачей - рваные раны кисти и лучезапястного сустава с повреждением сухожилья кисти).

«После случившегося работодатель ОАО «Патико-экспорт» повел себя очень странно: он отказался признать трудовые отношения с пострадавшим рабочим и, соответственно, производственную травму. Нам ничего не оставалось делать, как обратиться с иском в суд об установлении факта трудовых отношений. Мы заявили суду семь свидетелей: это те рабочие, которые работали и работают вместе с пострадавшим на пилораме. Я не думаю, что все они откажутся в суде дать правдивые свидетельские показания», - говорит профсоюзный юрист.

Он также отметил, что после вступления в законную силу решения суда по данному делу профсоюз потребует от работодателя оплатить рабочему больничный и будет добиваться признания несчастного случая производственным с составлением Акта формы Н-1.

Пострадавший до сегодняшнего дня находится на излечении в ожоговом отделении 1-й клинической больницы в Гомеле и в зависимости от степени утраты трудоспособности в дальнейшем сможет рассчитывать на соответствующие страховые выплаты.