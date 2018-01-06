Как выбрать авто за 3000 долларов 15 6.01.2018, 15:19

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Фото с сайта abw.by

Что лучше: Volkswagen Passat B4, Opel Vectra или Peugeot 405?

"Хочу купить автомобиль до 2800 долларов. Рассматриваю варианты Volkswagen Passat B4, Peugeot 405, Opel Vectra B. Кузов универсал, но в случае с Opel возможен хэтчбек. Двигатели только бензиновые, но не более двух литров. Коробка только "механика". Год выпуска не старше 1994-го, отталкиваясь от Passat и 405-го. Интересует сравнение этих машин. Какой из автомобилей лучше по надежности, дешевле в содержании? Какие есть плюсы и минусы у каждого варианта? Что посоветуете?"

Как пишет ABW.by, выбирая старый автомобиль за такие деньги, нужно понимать, что вопрос надежности той или иной модели стоит далеко не на первом месте. Старый автомобиль по сравнению с более свежим одинаково ненадежен, будь то Volkswagen Passat B4, Opel Vectra или Peugeot 405. В данной ситуации самое главное - общее техническое состояние того или иного экземпляра. Если мы не говорим, конечно, о какой-нибудь старой Alfa Romeo - эта машина в любом случае будет ломаться.

В общем, надо ездить и просто искать хороший экземпляр. И очень может быть, что вам повезет, как повезло нашему читателю с его Peugeot 605 за 1300 долларов.

Вариант 1. Peugeot 405

В данной ситуации надо выбирать то, что нравится. Лично автору материала больше по душе 405-й. В свое время рассказы о ненадежности французских машин были сильно преувеличены. Peugeot тех лет показали себя весьма ресурсными. И что немаловажно в наших условиях - очень стойкими к коррозии. В первую очередь именно по этой причине для начала хочется посоветовать поискать именно 405-й. Хотя годы берут свое, даже крепенький "француз" может оказаться ржавым, потому что гниет все.

Также стоит уделить внимание состоянию задней торсионной балки. Это головная боль многих "французоводов". Если задние колеса стали "домиком", а из задней части кузова уже доносятся скрипы, нужно морально готовиться к решению проблем с данным узлом. Правда, если раньше ремонт или замена балки стоили сумасшедших денег, то сегодня все решается относительно недорого. К примеру, на bamper.by можно найти балку за 120-150 долларов, причем в продаже есть детали, привезенные из Европы. Можно обратиться и на специализирующиеся по торсионным балкам СТО - цены снизились и там. Но решение этого вопроса в любом случае не будет стоить 500 долларов, как раньше, - в 200-300 "листов" вполне можно уложиться.

Фото с сайта abw.by

Зато и подвески у 405-го комфортные, и рулежка весьма отменная. За рулем сидеть удобно, места в салоне и багажнике много, материалы отделки качественные и долговечные. По потребительским качествам это весьма неплохой автомобиль даже для "старичка". И цены на него невысоки опять же из-за предубеждений белорусов относительно надежности французских машин. В общем, рекомендуем.

Фото с сайта abw.by

К слову, наш знакомый купил такую машину за 500 долларов с треснувшим блоком цилиндров, починил мотор - и ездит себе. Да, не без проблем: то с термостатом что-то, то со стартером, то с печкой. Но и машина стоит дешевле iPhone. Проблемы решаются дешево, с запчастями проблем нет.

Вариант 2. Volkswagen Passat B4

Фото с сайта abw.by

Традиционно белорусы смотрят в сторону универсала Volkswagen Passat, ведь это по-настоящему народный автомобиль и уже практически легенда.

Машина, конечно, жестковата на ходу. Но это добротный немецкий автомобиль с проверенными временем моторами и коробками, то есть достаточно простой и ремонтопригодный, как большинство "немцев", увидевших свет в конце 1980-х. Проверен временем и белорусскими дорогами.

Фото с сайта abw.by

Но кузов может "зацвести", если не проводить профилактические работы: арки, крылья, задняя дверь в универсале, иногда пороги. Из мелких, но постоянно "достающих" неприятностей замечена неудачная конструкция кнопки багажника у универсала.

Фото с сайта abw.by

Фото с сайта abw.by

Фото с сайта abw.by

И в случае с Passat есть одно большое но. Обратите внимание на графики цен Volkswagen Passat B4, Opel Vectra и Peugeot 405 1995 года выпуска. По цене одного Passat B4 можно купить почти два Peugeot 405 и полторы Vectra. И таки оно вам надо?

Вариант 3. Opel Vectra B

Фото с сайта abw.by

Да, это не Passat - имидж и ликвидность немного не те. Но если выехать в лес на Opel Vectra B, то не услышишь, как эта машина гниет, как старые Opel, однако основной бедой Vectra B все же является именно коррозия кузова. Причем состояние машин очень разнится: от почти отсутствующих порогов, низов дверей, крыльев и дырявой рамки лобового стекла до минимальных следов на кромке капота и краях задних арок. Тут как повезет в поисках.

Об этой модели мы уже неоднократно писали. Она выглядит интереснее угловатого Passat, мягче его, стоит дешевле. Если найти ухоженный экземпляр, тоже неплохой вариант.

В общем, изучайте наши предыдущие статьи по этой теме и комментарии под ними - и выбирайте. Но мы все же рекомендуем поискать Opel Vectra или какого-нибудь старого "француза". Кроме 405-го можно посмотреть еще 306-й, 406-й, Xsara или Xantia. И вообще не стоит в данном случае сильно привязываться к какой-либо определенной модели. Главное - найти что-то более-менее "живое", особенно по состоянию силовых элементов кузова.

Фото с сайта abw.by

За Passat просят слишком много даже сегодня, а раньше он вообще стоил космических денег. Лучше смотреть менее ликвидные и дешевые варианты, чтобы оставался запас для ремонта автомобиля. А ремонтировать машину за 3000 долларов, увы, обязательно придется.