Бойцы АТО показали, как готовятся праздновать Рождество на передовой 1 7.01.2018, 16:57

6 января бойцы посетили праздничное богослужение.

В сети опубликовано видео, на котором видно, как бойцы АТО готовятся праздновать Рождество на передовой, в районе населенного пункта Крымское (Луганская область), передает «Апостроф».

6 января бойцы посетили праздничное богослужение. После службы священнослужитель поздравил защитников, пожелал им здоровья, победы и божьего благословения.

К празднику волонтеры из Тернопольской области передали бойцам домашние сладости и все необходимые продукты для приготовления кутьи.

Один из бойцов признался, что готовит главное рождественское блюдо на фронте уже третий год. По его словам, кутья получилась очень вкусной, так как была приготовлена с любовью. Также боец поблагодарил волонтеров за продукты, которые они передали на передовую.