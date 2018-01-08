Жители Светлогорска обратились с жалобой в экологическую инспекцию 8.01.2018, 17:39

Фото: «Радыё Свабода»

Несколько десятков человек требуют защитить их от выбросов нового химического завода.

Жители Светлогорска и ближайшей деревни Якимова Слобода обратились с коллективной жалобой в районную инспекцию природных ресурсов и окружающей среды. Как пишет ПЦ «Весна», об этом в социальных сетях сообщила правозащитница Елена Маслюкова:

- Зарегистрировали сегодня совместное заявление жителей Светлогорска и деревни Якимова Слобода в экологической инспекции.

Людей очень беспокоят невыносимый смрад, выбросы газов и химические стоки с недавнего запущенного завода беленой целлюлозы, построенного по китайскому проекту.

«Третий месяц заводом беленой целлюлозы продолжается ненормативное загрязнение воздуха газами, имеющие сильный плохой запах и ухудшающие самочувствие людей. Местным жителям не сообщается о химическом составе этих газов, что дает основание предполагать о наличии у них элементарного хлора и других ядовитых веществ, имеющих отрицательное влияние на здоровье людей», - сообщают местные жители в жалобе, которую подписали более 30 человек.

Они также приводят зафиксированный многими очевидцами факт выбросов в ближайшую канаву, связанную с рекой Березиной, неочищенные стоков, который имел место вечером 1 января.

Местные жители просят руководство районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды сообщить им о химическом составе и объеме стоков, а также о мерах инспекции по предотвращению в будущем подобных экологических инцидентов.

Напомним, что 25 декабря жители деревни Якимова Слобода под Светлогорском, обеспокоенные неприятным запахом и выбросами нового завода собрались на стихийный митинг.