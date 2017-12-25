Деревня под Светлогорском вышла на стихийный митинг 29 25.12.2017, 16:05

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Люди требуют закрыть китайский завод.

Полтысячи рабочих мест, обеспечение потребностей страны в бумаге и выгодный экспорт – такие были обещания перед строением «китайского завода» в Светлогорске, передает «Белсат».

Но жители окрестностей не соглашаются на соседство с целлюлозным комбинатом. 25 декабря жители деревни Якимова Слобода вышли на протест и требуют решить проблему с «вонючим заводом».

«Пусть себе работает этот завод, но поставьте хоть какие-то фильтры. Они же сделали деревню Якимова Слобода долиной смерти», – говорит участница стихийного митинга.

«Мы ездим гулять в Светлогорск, так здесь просто невыносимо. Если бы не пластиковые окна, я не знаю что бы мы делали. Вонь стоит такая, что я уже боюсь за своих детей. А деваться нам некуда», – говорит женщина, которая пришла на протест с ребенком.

««Спасибо» нашему руководству и правительству, что построили такой завод и что я из-за этого завода ночью не могу дышать», – возмущается житель села.