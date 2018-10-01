Андрей Курейчик: «Макаенка, 9» — это ни о чем 1.10.2018, 21:08

Андрей Курейчик

Режиссер жестко раскритиковал бэтэшный клон «Вечернего Урганта».

— Посмотрел «Макаенка, 9», в народе известный как «Вечерний Перлин». Не то, чтобы прямо собирался и хотел, но просто люблю этот формат. Это хороший формат, придуманный и разработанный американцами, который успешно идет на экранах телевизоров всего мира уже полвека фактически ежедневно (включая такие антиамериканские страны как Россия или Венесуэла), — пишет Андрей Курейчик в Facebook.

Режиссер напоминает о классиках формата, на который замахнулось белорусское государственное телевидение:

— Троица великих американских комиков Карсон, Леттерман, Лено. Все уже на пенсии. Следующая волна: Киммель, Конан Обрайн, Крэйг Фергюсон, Джон Стюарт, Бил Майер.

И новое поколение, которое на главных экранах сейчас: Стивен Колбер (самый талантливый), Сет Майерс, Тревор Ной, Джеймс Корден и, главное, и я бы сказал, модельное вечернее шоу канала NBC «Tonight Show» Джимми Фэлона (с него полностью «списан» Вечерний Ургант).

Курейчик подчеркнул, что видел все эти шоу и может выступать экспертом: «В Беларуси вряд ли есть человек, который видел их больше и разбирается в вечерних шоу лучше».

— Большинство у нас не смотрит хорошее телевидение и не знает, как оно вообще выглядит. И надо отдать должное, «Белтелерадиокомпания» никогда не давала таких шансов. Но профессионалы все это знают. Тем более непонятно, почему была выпущена ТАКАЯ лажа. Ведь все уже пройдено до нас и в Америке, и в России, надо просто сделать также. Не сделали.

Далее Андрей Курейчик по пунктам пояснил, почему, по его мнению, у «Макаенка, 9» не получилось.

Во-первых, пишет режиссер, у шоу должно быть название, вызывающее стойкую ассоциацию с ведущим:

— Вечернее шоу всегда ассоциируется с «хостом» — человеком, принимающим шоу. Его имя — всегда основной брэнд. Вторая часть названия — всегда временной слот: вечер, день, ночь. Всегда. Это приучает зрителя каждый день включать телевизор в одно и то же время, чтобы посмотреть на конкретного «хоста» (даже адский пропагандон Владимир Соловьев это понял). «Макаенка, 9» — это ни о чем.

Вторым обязательным элементов подобных передач должен быть резонер, убежден Курейчик. Без человека, отыгрывающего шутки ведущего половина из них не работает.

— Публика. Основная задача публики на вечерних шоу — создавать живой смех. Он и есть реакция. Живой смех студии. Виновато улыбающиеся предпенсионные люди — это смерть реакции, — продолжил критиковать Курейчик. И напомнил о том, что резонером № 2 являются музыканты «со своей живой реакцией».

— Политика. Во всех вечерних шоу обязательны политические шутки. Первый стенд-ап — это всегда новостной блок. И также как на CNN, так и на АТН он всегда начинается с первого лица. Все вечерние шоу всегда начинают стенд-ап с Трампа. Так вот первое успешное вечернее шоу у нас будет тогда, когда первая его шутка будет про Лукашенко, — подчеркнул критик.

В последнем пункте Курейчик жестко прошелся по личности ведущего, которого он обвинил в трусости и приспособленчестве:

— Природа настоящего ведущего вечерних шоу всегда одна — ирония, граничащая с сарказмом (или сарказм, граничащий с иронией). Плюс импровизация. (…) Импровизации — ноль. Ну а о том, чтобы постебаться или, пардон, подъе**уть, это прям за гранью возможностей.