Павел Северинец: В Беларуси все может измениться за один день 7 10.10.2018, 7:51

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Фото: svaboda.org

Могут сыграть несколько факторов.

Павел Северинец, один из лидеров Белорусской христианской демократии, хочет быть президентом в Беларуси и соглашается на то, чтобы участвовать в выборах и все больше заявляет об амбициях нового и первого лидера в нашей стране, сообщает «Белсат».

Павел Северинец заявил журналистам телеканала:

«Давайте сразу расставим акценты. Президентских «выборов», как и других «выборов» в Беларуси нет. Вместо них есть спектакль с назначением местных «депутатов», «депутатов палаты представителей» и соответственно Лукашенко. Но во время этой кампании существует окно возможностей, когда юридически тот, кто будет в кампании участвовать, может стать лидером, который принесет Беларуси перемены. Ведь есть много причин. Есть здоровье правителя, есть внешние обстоятельства, есть внутреннее давление, есть дворцовые перевороты. И во время выборов мы имеем 4-5 месяцев, чтобы с помощью народа эту власть изменить. В Беларуси все может измениться за один день», - заявил Павел Северинец.