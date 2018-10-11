Cамой интересной эпохой в истории Беларуси молодежь называет период ВКЛ 11.10.2018, 14:18

Для исследования были опрошены почти 800 студентов.

Учащиеся белорусских вузов называют эпоху ВКЛ одной из самых интересных в истории страны. Таковы результаты исследования, которое в 2018 году провел Институт социологии НАН Беларуси, пишет tut.by.

Для исследования были опрошены почти 800 студентов вузов в Минске, Могилеве и Гродно.

На вопрос о том, какая эпоха в отечественной истории нравится больше других, лидерами оказались ВКЛ и начало XXI века. Хотя почти каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос.

Исследование было проведено в 2018 году научным коллективом Института социологии НАН: Натальей Сосновской, Ольгой Мицкевич и Дарьи Карамызовой под руководством кандидата социологических наук, доцента Ирины Лашук. Данные предоставлены tut.by научным сотрудником Института социологии Кириллом Стаселько.