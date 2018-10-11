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Авария «Союз МС-10»: какие будут последствия

  • 11.10.2018, 17:33
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Неудавшийся запуск ракеты может осложнить сотрудничество России и США в освоении космоса.

Авария при запуске космического корабля "Союз МС-10" повлекла за собой ряд проблем, пишет UAportal.

Что на МКС?

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг должны были сменить на МКС своих коллег. Сейчас на станции находятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и Серина Ауньен из NASA. По предварительным данным, из-за аварии их экспедиция продлиться до декабря.

Кроме того, нарушится график проведения экспериментов на МКС.

Вместо Овчинина и Хейга на следующем корабле к МКС могут отправиться их дублеры — российский космонавт Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. Но дата отправки неизвестна.

Что будет с космонавтами?

Также неизвестно, смогут ли Овчинин и Хейг еще раз отправиться в космос. Как известно, для российского космонавта это был второй полет, а для Хейга это была первая экспедиция.

По данным ресурса ТАСС, состояние здоровья космонавтов после аварийного приземления не совсем отвечает норме. В скором времени их должны отправить на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в "Звездный городок".

По данным пресс-службы Центрального военного округа РФ, экипаж направили в город Жезказган на медосмотр. Других решений о передислокации пока нет.

В то же время глава NASA заявил, что состояние членов экипажа "Союза" "хорошее".

По данным Meduza, космонавт Олег Макаров, который пережил подобную аварию "Союза", потом еще дважды летал в космос. А вот его напарник Василий Лазарев дважды был дублером, но больше не летал.

Как отразится на сотрудничестве России и США?

Неудавшийся запуск ракеты может осложнить и без того нелегкое сотрудничество России и США в освоении космоса. Такая версия названа ресурсом "Настоящее время". В данном контексте отмечается, что глава NASA Джим Брайденстайн перед запуском обсуждал эти вопросы с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

Как известно, запуск ракеты с космодрома Байконур состоялся в 11:40 11 октября. На 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя произошла авария.


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