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ПАСЕ приняла резолюцию по БелАЭС

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  • 11.10.2018, 18:20

Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает Минск не выдавать лицензию Островецкой АЭС.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в четверг приняла резолюцию «Ядерная защита и безопасность в Европе», которая призывает регулятор атомной энергетики Беларуси не выдавать лицензию строящейся БелАЭС, пока не будут реализованы международные требования ядерной безопасности, сообщил председатель комиссии по вопросам энергетики парламента Литвы Виргилиюс Подерис.

В четверг ПАСЕ на заседании в Страсбурге проголосовала за такую резолюцию, передает Delfi.lt.

«(Резолюция – прим.) принята с нашими предложениями в оригинальном тексте, с сильным заявлением о том, что пока не выполнены международные требования, нельзя выдавать лицензию. Это для нас важнее всего», - сообщил BNS участвовавший в заседании ПАСЕ председатель Комиссии по вопросам энергетики сейма Литвы Виргилиюс Подерис.

По его словам, во время голосования 99 делегатов были «за», 18 - «против», а 8 воздержались.

В документе также содержится призыв обеспечить защиту от катастрофы тяжелого транспортного самолета, совершенствовать меры информирования общественности соседних стран об инцидентах, подписать с Литвой и другими соседними странами соглашения об управлении на случай экстремальных ситуаций.

Подерис накануне заявлял BNS, что резолюция, хоть и не обязывает Беларусь, все же является важным инструментом давления на Минск.

Литва обвиняет Беларусь в том, что будущая АЭС в 50 километрах от Вильнюса и в 30 километрах от литовской границы строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси.

Официальный Минск эти обвинения отметает.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Беларусь надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация «Росатом».


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