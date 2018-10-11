Юрий Ковалев: Сборные Люксембурга и Беларуси примерно одинаковы по уровню 11.10.2018, 20:16

Фото: tut.by

Матч Беларусь — Люксембург пройдет на стадионе «Динамо» 12 октября.

Хавбек "Шахтера" Юрий Ковалев в интервью "Прессболу" высказал мнение, что в матче Лиги наций Беларусь — Люксембург нет фаворита.

- Кто фаворит в сражении со сборной Люксембурга?

- Полагаю, его нет. Команда соперников и наша примерно одинаковы по уровню. Кто фаворит, будет видно только на поле.

- Чем силен оппонент?

- Командными действиями, контратаками, организацией игры.

- За счет чего постараетесь победить?

- За счет той же организации игры. Грамотных действий в атаке. Сильных флангов. И квалифицированных исполнителей. Они у нас точно не хуже, чем у Люксембурга. Надеюсь, все сложится хорошо.

Матч Беларусь — Люксембург пройдет на стадионе "Динамо" 12 октября. Начало в 21.45.