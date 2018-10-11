закрыть
11 октября 2018, четверг, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Юрий Ковалев: Сборные Люксембурга и Беларуси примерно одинаковы по уровню

  • 11.10.2018, 20:16
Фото: tut.by

Матч Беларусь — Люксембург пройдет на стадионе «Динамо» 12 октября.

Хавбек "Шахтера" Юрий Ковалев в интервью "Прессболу" высказал мнение, что в матче Лиги наций Беларусь — Люксембург нет фаворита.

- Кто фаворит в сражении со сборной Люксембурга?

- Полагаю, его нет. Команда соперников и наша примерно одинаковы по уровню. Кто фаворит, будет видно только на поле.

- Чем силен оппонент?

- Командными действиями, контратаками, организацией игры.

- За счет чего постараетесь победить?

- За счет той же организации игры. Грамотных действий в атаке. Сильных флангов. И квалифицированных исполнителей. Они у нас точно не хуже, чем у Люксембурга. Надеюсь, все сложится хорошо.

Матч Беларусь — Люксембург пройдет на стадионе "Динамо" 12 октября. Начало в 21.45.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол