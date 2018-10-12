В Белорусской академии авиации «пропал» ректор 12.10.2018, 17:01

Григорий Ловшенко

Фото с сайта Белорусской государственной академии авиации

Григорий Ловшенко был ректором авиационной академии около трех лет.

В белорусском авиационном сообществе не первый месяц ходят слухи о «пропаже» ректора Белорусской академии авиации Григория Ловшенко. Об этом tut.by несколько раз сообщали читатели, на днях такое же сообщение появилось в одном из телеграм-каналов.

В Белорусской государственной академии авиации несколько месяцев нет ректора. В конце августа в учебном заведении журналистам не объясняли причины отсутствия руководителя, советовали дождаться начала учебного года.

По информации близких Григория Ловшенко, ректора действительно нет на рабочем месте. Им известно, что в середине мая он уезжал в США — на лечение. Григорий предупредил, что несколько месяцев может не выходить на связь.

В Министерстве транспорта и коммуникаций на запрос журналистом ответили, что Григорий Ловшенко освобожден от должности ректора Белорусской академии авиации 29 июня 2018 года. Сейчас согласовываются документы о назначении нового ректора.

Григорий Ловшенко был ректором авиационной академии около трех лет, Александр Лукашенко назначил его на эту должность 27 августа 2015 года.