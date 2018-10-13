Порошенко назвал три украинских бренда, от которых «корчит Москву» 13.10.2018, 21:11

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По поводу одного из них Кремль собирал Совбез.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о трех брендах его страны, от которых больше всего "корчит" Москву. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы Украины. Национальная гвардия Украины. И это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал, чтобы решить как защищать их пятую колонну внутри нашего государства", – сказал Порошенко.