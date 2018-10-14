Куда ведет след Чепиги 1 14.10.2018, 9:36

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Все, что известно на сегодняшний день.

Сейчас внимание всех приковано к личности одного из отравителей Скрипалей – сотрудника российского ГРУ Боширова-Чепиги, пишет «Информационное сопротивление».

Что известно на сегодняшний день? Действительно, этот человек, согласно расследованию журналистов «Новой газеты», имеет звание полковника военной разведки. Более того, опубликованные сведения говорят о том, что Боширова-Чепига на самом деле получил из рук российского президента (закрытым указом) звание «герой России». За что получил? За события в Украине 2014 года.

Мы на самом деле не хотим повторять всё то, что уже опубликовали журналисты таких изданий, как Инсайдер, Bellingcat, «Новая газета» и др. Нам кажется, что куда интереснее поговорить о тех версиях, которые ныне (как будто нарочно) выставляются на общее обозрение в информационном пространстве.

Итак, давайте всё же исходить из того, что именно ФСБ слило информацию о том, кем на самом деле является любитель солсберийских шпилей так называемый Руслан Боширов. Именно сотрудники Лубянки через органы Федеральной миграционной службы слили паспортные данные на Боширова-Чепигу. Это было сделано, конечно же, для нанесения репутационного и финансового удара по ГРУ и Минобороны в целом.

Однако сейчас не об этом. Мы вам напомнили эти моменты лишь потому, что они имеют определённое отношение к тому, что сейчас происходит – к попытке ГРУ запрятать реальную роль структуры и Анатолия Чепиги в событиях в Украине в 2014 году.

Давайте по порядку. Как рассказывает «Радио Свобода», имя Чепиги действительно выбито на гранитных плитах рядом с памятником Рокоссовскому – на территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Минобороны (г. Благовещенск). Более того, на сайте отделения ДОСААФ в Амурской области сообщается, что звание Героя России было присвоено Анатолию Чепиге в декабре 2014 года «за выполнение миротворческой миссии».

Понять не тяжело: речь идёт о событиях в Украине. А вот дальше начинаются предельно неслучайные размышления различных «расследователей».

На сайте «Новой газеты» опубликовано интервью с тремя сослуживцами Чепиги по 282-му отряду спецназа. И вот один из них (пожелавший остаться неизвестным человек) сказал, что отравитель Скрипалей получил звание героя за успешную операцию в Крыму – за аннексию, если кратко.

«Звание Герой России Чепиге присвоили за Крым. На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя — там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995 года. Чепиге и Попову звание Героя России было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму» - говорит сослуживец.

Дальше высказываются предположения: операция по захвату здания Совета министров Крыма; захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии.

То есть, изначально формируется мысль, что Чепига, правда, является российским военным разведчиком, но не участвовал в кровавых тайных операциях на территории Украины. Точно, ведь говорится всё той же «Новой газетой», что все три вышеперечисленные акции прошли без кровопролития.

Но вот незадача, дальше появляется уже новая информация, добытая бывшим журналистом Центра управления расследованиями Сергеем Каневым: Чепига получил героя за транспортировку Януковича в Россию.

«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере, об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России», - отметил журналист.

И снова мы видим, что журналист, как и в случае с расследователями «Новой газеты», ссылается на какие-то источники, имена которых он не хочет называть. Опять говорится о какой-то предельно простой операции по вывозу бывшего беглого президента – то есть, можно сказать мирной акции (без крови).

Складывается впечатление, что кто-то (предположим, что сейчас речь идёт всё же о самом ГРУ), осознав, что спрятать прошлое Чепиги, так удачно вытащенное ФСБ на всеобщее обозрение, не удастся, что невозможно уйти от факта участия последнего в событиях в Украине 2014 года, пришли к единому выводу: показать, что Чепига – человек, который не занимался убийствами украинцев. А что по поводу Скрипаля: так ведь он же не умер. Логика приблизительно такая.

И на это уже даже была получена поблажка из Кремля в виде выступления пресс-секретаря российского президента – Дмитрия Пескова. Он ведь сказал: «У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», - добавив к этому, что у Кремля нет больше желания обсуждать так называемых Боширова и Петрова.

Однако это вряд ли остановит ФСБ и ещё одно ведомство – Службу внешней разведки РФ. Уже глава последней, Сергей Нарышкин, чётко обозначил: отравление Скрипалей было проведено непрофессионально. Лёгкий сигнал ГРУ, который показывает: историю с Чепигой так просто не закроют.

А почему не закроют, потому что упущен из виду ещё один интересный момент, версия. Ведь почему-то сейчас многие забывают, что помимо аннексии Крыма Россией и побега Януковича была ещё одна, на сей раз кровавая, акции в Киеве, в том числе расстрел протестующих на Майдане Независимости.

Почему никто об этом не говорит? Быть может, потому, что как раз в этой операции и участвовал Боширов. Ведь сами посудите: в Крыму у русских и так было достаточно сил для захвата всех вышеупомянутых объектов. Януковича вывозила его охрана, которым тоже не очень-то и нужен был Анатолий Чепига. А вот преступления на Майдане Чепига совершать мог.

Почему? Потому что изначально руководство страны оккупанта рассматривало два сценария развития событий на Майдане: один разрабатывало ГРУ, другой – ФСБ. Именно поэтому мы и увидели двух высоких представителей этих структур в Киеве перед расстрелом людей на Майдане, двух конкурентов, которые ныне борются за контроль над Донбассом: Сурков и Беседа.

Стоит отметить, что тогда «московские гости», которые прибыли для «помощи в стабилизации ситуации» делали все, чтобы она только наоборот ухудшилась и пролилась кровь. Но, помимо этой «официальной» группы на территории Украины были и другие – нелегальные группы, как ФСБ РФ, так и ГРУ, которые под разными прикрытиями от журналистов, таких как уже хорошо всем известные Коц и Стешин, до самих протестующих уже действовали на Майдане по разные стороны баррикад.

Именно поэтому существует довольно высокая доля вероятности, что Чепига участвовал именно в этой акции – расстрел на Майдане. А это означает уже совершенно иную статью и другое обвинение. Более того, подобный доказанный факт может послужить куда более весомым аргументом, доказывающим, что именно Россия с самого начала стояла за чередой преступлений в Украине, закончившихся военными действиями на Донбассе, где ГРУ и ФСБ сцепились с новой силой.

Такого же мнения придерживается заявил экс-руководитель Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский. Подразделение полковника спецназа ГРУ РФ Анатолия Боширова (Чепиги) во время Революции Достоинства могло находится в Киеве и принимать активное участие в эскалации событий на Майдане. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Guildhall.

«Теоретически — подразделение Боширова-Чепиги могло тогда (декабрь 2013 г. — февраль 2014 г. — ред.) находится в Киеве и принимать участие в эскалации и расстрелах людей. Практически я не могу утверждать, так как не я принимал участие в исследованиях и изучении документов. Мне известно, что на базе «Альфы» (спецподразделение СБУ — ред.) в отдельном доме проживало более 20-ти российских спецназовцев и туда не допускали даже сотрудников украинских спецслужб. Они могли переодеваться, как в форму «Беркута», так и в форму без опознавательных знаков», — заявил Скипальский.

Но и это ещё не всё. Самое интересное в этом всём – даже не то, что чекисты не остановятся и продолжат раскручивать скандал с Чепигой и ГРУ, пока Кремль не примет чёткое решение: наказать военных разведчиков, а то, что произошло с Петровым – со вторым отравителем Скрипалей. Ведь о нём ничего уже не слышно. И здесь, как вы понимаете, всего два варианта: или его ликвидировали, или же решили отыграться на более ценном сотруднике – на Чепиге. И вот в этом вся суть российского государства: оно не защищает исполнителей, оно их подставляет.

Кроме того, некоторые представители СВР РФ, такие, как нам известный руководитель «Международного антибандеровского движения» - Дмитрий Ермолаев, уже начинают продвигать версию о том, что некоторые «радикальные силы в России», понятно что, подразумевая ГРУ, готовят силовой переворот на российских просторах.

И здесь нет ничего удивительного, потому что об этом еще ранее рассказал анонимный источник ЦУР в российской военной разведке в их предыдущем расследовании о войне между ГРУ и ФСБ: «Руководству страны постоянно шепчут на ухо: «ГРУ готовит военный переворот». При этом вся ответственность за Сирию и борьбу с терроризмом лежит на нас. Получается, что вместо того, чтобы успешно решать боевые задачи, мы отбиваемся от ФСБ».