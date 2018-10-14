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Статкевича задержали на акции против аккумуляторного завода в Бресте

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  • 14.10.2018, 13:35
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Вместе с политиком задержаны блогер Петрухин и еще два активиста.

14 октября на площадь Ленина в Бресте вновь вышли противники строительства аккумуляторного завода. Среди них оказался и оппозиционный политик, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Во время акции он был задержан силовиками, сообщает tut.by.

Вместе со Статкевичем задержали видеоблогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые освещают на своем канале «Народный репортер» ситуацию со строительством аккумуляторного завода.

Фото: svaboda.org

По предварительной информации, их доставили в Ленинский РОВД Бреста.

Кроме того, еще до начала несанкционированной акции на въезде в город задержали противника строительства завода Дмитрия Бекалюка.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали «добро», мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.


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