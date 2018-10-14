В каких европейских странах проще всего найти работу гастарбайтерам 14.10.2018, 15:32

А в каких — сложнее всего.

Люди, которые родились за пределами Евросоюза, с большей долей вероятности могут оказаться без работы, чем те, кто родился в одной из стран ЕС. Об этом свидетельствует новое исследование европейской статистической службы «Евростат», согласно которому лишь Хорватия и Чехия представляют собой исключения из правила, сообщает Euronews.

Анализ «Евростат» показал, что в Греции самый высокий уровень безработицы среди тех, кто приехал в страну из-за пределов ЕС: в 2016 году доля безработных среди этой категории лиц составляла почти 33%. Для людей, родившихся в другом государстве ЕС, этот показатель составлял в Греции около 30%. При этом среди самих греков уровень безработицы 24,6%.

Высокий уровень безработицы также в Испании — 24,6% для лиц, родившихся за пределами ЕС, 20,1% среди тех, кто родился в другой стране в блока, и лишь 17,2% среди коренных испанцев.

В подавляющем большинстве стран ЕС аналогичная картина среди безработных этих трёх социальных категорий.

Самый большой разрыв в показателях занятости «местных» и «приезжих», как оказалось, в Бельгии, Финляндии и Швеции, где уровень безработицы среди людей, рожденных вне блока ЕС более чем вдвое превышает процент безработных среди выходцев их стран ЕС и тех, кто родился в этих странах.

Хорватия и Чехия оказались исключениями из общей тенденции. В Хорватии среди тех, кто родился в стране, как выяснилось более высокий уровень безработицы, чем среди приезжих из-за пределов Евросоюза (11,3% и 8% соответственно), в то время как в Чешской Республике больше всего безработных среди граждан из других стран ЕС (6,2%), а положение местного населения и «аутсайдеров» ЕС немного лучше.

Ранее в Чехии заявляли, что заинтересованы в белорусских работниках.

Примечательно, что в этом году белорусы заметно чаще стали отправляться на заработки в эту страну. Если в 2017-м в Чехии трудоустроились 85 человек, то только за первое полугодие 2018-го — 164 человека.

В пяти государствах ЕС — в Италии, Великобритании, Ирландии, Португалии и на Кипре — безработица в городах ниже среди лиц, родившихся в другой стране Евросоюза, чем среди местного населения. Подобная статистика говорит об «импорте» квалифицированных кадров, то есть в страну на ПМЖ приезжают в основном те, кто уже подыскал себе работу.

Между тем, общий уровень безработицы в странах ЕС составляет 9,1% среди самих европейцев и 15,4% среди людей, рожденных вне блока.

Напомним, белорусы стали чаще отправляться на заработки.