Фотофакт: В середине октября под Минском снова зацвела яблоня 1 14.10.2018, 19:19

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Фото: belta.by

Одной из причин такого природного явления стала довольно теплая и солнечная погода в первой половине октября.

На территории одного из садовых товариществ в Минском районе в середине октября вновь зацвела яблоня, сообщает БелТА.

Фото: belta.by

Цветы появились на молодом колоновидном деревце. Возможно, одной из причин такого природного явления стала довольно теплая и солнечная погода в первой половине октября.

Кстати, соседнее дерево, более позднего сорта, выглядит вполне традиционно для этой поры года. На нем еще висят яблоки.