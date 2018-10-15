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В Ираке 111 тысяч человек отравились питьевой водой

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  • 15.10.2018, 8:18
Фото: AFP 2018 / Mehdi Fedouach

Среди пострадавших есть школьники.

На юге Ирака в городе Басра 111 тысяч человек отравились питьевой водой, сообщает Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Басре Махди ат-Тамими, передает nv.ua.

Среди пострадавших есть школьники. Как отмечается, рост числа отравившихся связан с началом учебного года.

"Месяцы прошли с момента начала кризиса, а вода по-прежнему соленая и загрязненная. Вода, приближенная по качеству к сточной воде", - сказал Махди ат-Тамими.

Массовые отравления начались в Басре еще в июле после поставок загрязненной воды из Ирана, также в регионе возникли перебои с электроснабжением.

По состоянию на конец августа количество отравившихся достигало 18 тысяч человек. Уже тогда в Комиссии по правам человека парламента Ирака предупреждали, что если не будут приняты действенные меры по предотвращению вызванных загрязненной водой инфекций, то они могут перерасти в эпидемию холеры.


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