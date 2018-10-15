Экономист: Мы имеем дело с откровенным снижением белорусского рубля 4 15.10.2018, 9:09

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Фото: Reuters

Пора занимать очередь в обменники?

На минувшей неделе белорусский рубль вновь подешевел к валютной корзине. Что будет с курсами валют на этой неделе? Продолжится ли падение белорусского рубля? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

- Вторую неделю подряд белорусский рубль снизился к валютной корзине. И опять же вторую неделю подряд подорожали сразу все три валюты, входящие в эту корзину.

Происходило это на фоне того, что доллар укреплялся на мировых рынках - в частности, по отношению к евро.

Пара евро/доллар упала с 1,1620 до 1,15, или на 1%. При этом и доллар, и евро выросли к российскому рублю. Доллар за неделю подорожал к российскому рублю на 1,4%, а евро - на 0,4%.

При этом упавший к другим мировым валютам российский рубль все равно вырос к белорусскому рублю.

Российский рубль подорожал к белорусскому на 0,62%. Евро вырос к белорусскому рублю на 1,04%, доллар - на 2,06%.

Мы имеем дело уже не просто с разнонаправленными колебаниями валют, а с откровенным снижением белорусского рубля к валютной корзине. То есть, мы видим что белорусский рубль падает даже к слабеющему российскому рублю.

Вероятнее всего, кардинальных изменений в спросе на валюту со стороны населения не произошло (эту статистику мы будем знать позже).

Речь идет о сезонно возросшем спросе на валюту со стороны предприятий.

Продолжится снижение российского и белорусского рубля

Что будет с курсами валют на этой неделе? С международной точки зрения, во-первых, может продолжится тенденция на укрепление доллара ко всем мировым валютам.

При этом будет наблюдаться тенденция снижения российского рубля.

Однако белорусский рубль опять имеет все шансы упасть ко всем трем валютам.

При этом доллар может подорожать приблизительно до 2,20 белорусского рубля, евро - до 2,50, а российский рубль - до 3,26 белорусского рубля за 100 российских.