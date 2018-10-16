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Ячейки БРСМ должны выставить на матч «Юность»–ТПС по 150 человек с барабанщиком

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  • 16.10.2018, 10:59

Циркуляр разослали первым секретарям региональных комитетов.

В сети Телеграм опубликована фотография циркуляра, адресованного первым секретарям региональных комитетов ОО БРСМ, пишет pressball.by.

В нем каждому территориальному комитету предписывается "с целью проведения качественного досуга молодежи" направить на хоккейный матч Лиги чемпионов "Юность" — ТПС по 150 человек, включая одного барабанщика, а также первого и второго секретарей.

При себе необходимо иметь по 7 флагов БРСМ и по 3 флага Республики Беларусь.

Сам матч Лиги чемпионов, по мнению автора циркуляра, будет сыгран "в целях пропаганды здорового образа жизни и повышения популярности" ХК "Юность".

Само письмо автор телеграмм-канала Nexta опубликовал без исходящих номеров, подписи и печати.


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