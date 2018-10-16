Ячейки БРСМ должны выставить на матч «Юность»–ТПС по 150 человек с барабанщиком

Ячейки БРСМ должны выставить на матч «Юность»–ТПС по 150 человек с барабанщиком6
- 16.10.2018, 10:59
Циркуляр разослали первым секретарям региональных комитетов.
В сети Телеграм опубликована фотография циркуляра, адресованного первым секретарям региональных комитетов ОО БРСМ, пишет pressball.by.
В нем каждому территориальному комитету предписывается "с целью проведения качественного досуга молодежи" направить на хоккейный матч Лиги чемпионов "Юность" — ТПС по 150 человек, включая одного барабанщика, а также первого и второго секретарей.
При себе необходимо иметь по 7 флагов БРСМ и по 3 флага Республики Беларусь.
Сам матч Лиги чемпионов, по мнению автора циркуляра, будет сыгран "в целях пропаганды здорового образа жизни и повышения популярности" ХК "Юность".
Само письмо автор телеграмм-канала Nexta опубликовал без исходящих номеров, подписи и печати.