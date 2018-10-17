430 лет назад начал действовать Третий Статут ВКЛ 1 17.10.2018, 8:55

По образцу Статута позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.

Что такого особенного в Статуте 1588 года, что даже в Сорбоннском университете ему сегодня посвящён отдельный курс?

17 октября 1588 года в Вильне был подписан третий Статут Великого княжества Литовского, пишет istpravda.ru. Это был свод всех законов, действовавших тогда в ВКЛ, прототип конституции. Он был настолько совершенным, что действовал на наших землях 250 лет – до 1840 года. По образцу Статута позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.

Власть разделили

Статуты Великого Княжества Литовского были прототипами конституции того времени. По мере того как страна росла (в XVI веке она достигла максимальных размеров: ВКЛ простиралось от Балтийского до Чёрного моря и включало земли современных Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, России и Украины), в неё попадали новые земли, где действовали свои законы. Чтобы местные суды не пользовались разными законами, ещё в 1468 году был издан Судебник Казимира - первый свод законов ВКЛ. Потом на его основе вышли 1-й Статут, 2-й Статут и, наконец, 3-й Статут.

Но зачем средневековому государству нужна была конституция? В большинстве стран Европы тогда существовали абсолютные монархии, которые не предоставляли много полномочий законодательным и представительным органам, а также не уделяли внимания кодификации их законотворческой деятельности. Поэтому обобщение норм права в Великом княжестве было поистине уникальным для своего времени и опережало его.

Новаторством по сравнению с современным ему европейским правом было и то, что Статут вводил принцип разделения власти. По сути, государство стало выборной монархией, в которой сейм (парламент) играл ключевую роль.

Работа над Статутом проходила в непростое для Великого Княжества Литовского время. Ливонская война с Московским княжеством сильно ослабила древнее белорусское государство. Несмотря на сопротивление значительной части магнатов, ВКЛ было вынуждено пойти на унию с Польским королевством, которая была подписана в Люблине в 1569 г.

Несмотря на унию с Польшей, в третьем Статуте этот союз не упоминается ни разу. ВКЛ по нему - независимое государство. Полякам и другим иностранцам здесь запрещалось занимать государственные должности и даже приобретать землю в стране.

Государственным языком в то время был старобелорусский, что оговаривалось в Статуте. Сам документ был также напечатан на старобелорусском языке. Он стал первым законодательным сводом, который был напечатан кириллическим шрифтом в противоположность предыдущим сводам и статутам - рукописным.

Канцлер ВКЛ Лев Сапега

За созданием этой настоящей правовой энциклопедии стояла целая группа экспертов - правоведов, государственных деятелей и мыслителей. Самое заметное и живое участие в разработке третьего Статута приняли канцлер Астафий Волович и подканцлер Лев Сапега.

Перед законом все равны

Статут состоял из 14 разделов и 487 статей, или «артикулов», которые охватывали все стороны права. Копия Статута должна была храниться в каждом повете (административной единице Великого княжества) и быть доступной уполномоченным вершить суд лицам.

Статут гарантировал права жителей Великого княжества на защиту их жизни, имущества и чести. В высшей степени прогрессивными для того времени были нормы Статута о веротерпимости и религиозной толерантности. Главе государства, великому князю, которого Статут именует «господар», вменялось в обязанность гарантировать безопасность всем жителям государства независимо от того, какого вероучения они придерживались. Гуманизм Статута проявился и в тех правовых нормах, которые касались женщин. Так, закреплялись права женщин по своему желанию выходить замуж и владеть имуществом.

Статут ВКЛ, переведенный на русский язык в 1811 году

Статут утверждал универсальную ценность человеческой жизни, поэтому как представители шляхты, так и простолюдины отвечали за посягательство на жизнь человека независимо от его сословной принадлежности. Шляхтич, убивший простолюдина, мог быть приговорён к смертной казни. Однако на практике крестьянину добиться в суде справедливости было гораздо труднее, чем шляхтичу.

10-й раздел Статута посвящён охране природы. В нём оговаривалось использование лесов, указывались санкции для тех, кто хищнически относился к природным богатствам. Разорение пчелиного улья (борти) и причинение урона пчёлам могло обернутся крупным штрафом в две копы грошей, т.е. всего 120 грошей. Это при том что цена одной дойной коровы достигала 40 грошей.

Людей не варили

Несмотря на передовой характер Статута, он всё же был кодексом законов сословного и феодального общества, и в нём отразился дух того времени. Так, окончательно закреплялось крепостное право, а высшим магнатам Великого княжества давалось право на суд и распоряжение имуществом зависимой от них шляхты и крестьянства.

Хотя Статут 1588 г. и провозглашал равенство всех перед законом, в криминальных нормах телесные наказания предназначались исключительно для простолюдинов. Также о сословном неравенстве свидетельствует и то, что взимаемый за убийство штраф - «головщизна» - варьировался в зависимости от сословной или половой принадлежности убитого и положения его родственников, которым предназначалась такая компенсация.

Практиковались колесование и четвертование. Но таких жестоких видов наказаний, как бросание в котёл для государственных изменников и фальшивомонетчиков в тюдоровской Англии, или распиливание надвое, как в некоторых германских землях, не было.

И тем не менее некоторые виды уголовных наказаний сегодня могут вызвать у нас только возмущение и поразить мерой своей жестокости. К примеру, жена, убившая своего мужа, могла быть приговорена к закапыванию живьём. На поверхности оставались только голова, а охранник должен был следить за совершением казни, при которой жертва медленно умирала. Прохожим лишь разрешалось бросать деньги на погребение приговорённой.

Выкупленный в 2012 году в Москве Статут 1588 года

Несмотря на историческую значимость третьего Статута, до прошлого года ни одного его подлинника в Беларуси не было. Только в 2012 году усилиями общественности, собравшей необходимую сумму, издание третьего Статута 1594-95 гг. было выкуплено и теперь находится в Музее истории Могилёва.

Наша гордость

Статут оказал большое влияние на законы соседних стран. При составлении Соборного уложения 1649 г. в России в качестве образца был взят как раз третий Статут. В Польше в тех случаях, когда не имелось чётко сформулированных норм местного права, суды и законодатели обращались именно к Статуту. Так же поступали в Латвии и Эстонии. Действовал Статут также и на украинских землях в редакции 1614 г. До XIX века делались переводы Статута не только на украинский, но и на немецкий и французский языки.

Несмотря на свои недостатки, Статут 1588 г. был настолько совершенен в качестве законодательного свода, настолько всесторонне отражал потребности общества, что не приходится удивляться его долгому использованию. Лишь в 1831 г. для Могилёвской и Витебской, а в 1840 г. - для Виленской, Гродненской и Минской губерний его действие было отменено. Он и по сей день остаётся важным источником правовой мысли. А для белорусов - предметом национальной гордости.