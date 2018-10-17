Десять человек погибли при взрыве в Крыму 9 17.10.2018, 12:55

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Взрыв произошел в политехническом колледже.

В соцсетях жители Керчи сообщают о взрыве в Политехническом колледже, расположенном на улице Войкова, сообщает «Крым. Реалии».

В результате взрыва вынесло оконные рамы. В соцсетях сообщают о погибших и раненых.

Корреспондент сайта «Керчь – мой город» сообщает, что вследствие взрыва есть пострадавшие. К месту происшествия съезжаются кареты «скорой помощи», машины спасателей, район оцепляется полицией. Очевидцы сообщают о силовиках с автоматами.

По данным «Крыминформа», в колледже произошел взрыв газа. Как сообщает информагентство, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ.

Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС информацию о наличии погибших и пострадавших. Также агентство со ссылкой на медиков уточняет, что жертвами стали 10 человек.