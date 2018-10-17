Правозащитница из Светлогорска борется в суде за право на проведение мирного собрания 17.10.2018, 17:55

Елена Маслюкова

Фото: dw.com

Елена Маслюкова намерена дойти до ООН.

16 октября в суде Светлогорского района состоялось предварительное заседание по жалобе правозащитницы Елены Маслюкова на решение местного райисполкома, который запретил проведение в городе шестого октября мирной акции против работы завода беленой целлюлозы, пишет гомельская «Весна».

Правозащитница решила обратиться в суд, так как считает, что такое решение нарушает конституционное право граждан на мирные собрания. И это далеко не единственное отрицательное решение. Группа светлогорских активистов, в том числе и Елена Маслюкова, подали в общей сложности десять заявок на проведение в городе массовых мероприятий на специально отведенной для этих целей площадке - стадионе "Бумажник", однако ни одна из них не была удовлетворена.

Ведет гражданское дело судья Людмила Седько. На заседании правозащитница обратила внимание на тот факт, что причина отказа в проведении мирных собраний на стадионе "Бумажник" практически всегда одна и та же: проведение там в нужное время спортивных мероприятий или тренировок.

Но, например, шестого октября и именно в то время, на которое активисты подавали заявку (около 16 часов), на стадионе ничего не происходило. В подтверждение своих слов Елена Маслюкова продемонстрировала видео и фото с пустого стадиона. Судья, в свою очередь, выслушала все претензии и доводы Елены.

По словам Маслюковой, в ходе заседания судья делала вид, что будет серьезно разбираться в этом деле. Однако надежды на то, что дело будет решено в пользу заявителей, правозащитница не имеет.

"У нас уже есть "печальный опыт", связанный с судьей Седько. Дело в том, что в июне она отказала с удовлетворении нашей подобной жалобы по делу о запрете пикета в поддержку Федынича и Комлика. Это решение затем обжаловолось в Гомельском областном суде, а теперь подана жалоба в Верховный суд. И я планирую довести дело до Комитета по правам человека ООН", - рассказала правозащитница.

Следующее заседание по делу состоится 31 октября в 14.30.