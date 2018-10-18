Дмитрий Бондаренко: Чиновники, ответственные за беспредел в Куропатах, пойдут под суд 4 18.10.2018, 12:58

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А те, кто выходит на защиту мемориала, заслуживают высших государственных наград.

В урочище Куропаты опять приехали бульдозеры: траншеи в этот раз прокладываются прямо в «сердце» народного мемориала.

Почему у властей возникла необходимость делать это прямо сейчас и как противостоять очередному наступлению на национальную память белорусов?

Сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

- Вы были одним из организаторов и активным участником первой обороны Куропат в 2001-2002 году. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию?

- Творится преступление. Лукашисты получили приказ из Кремля – сломать душу белорусского народа. А Куропаты являются для всех нормальных белорусов символом трагедии Беларуси в 20-м веке. И то, что сейчас происходит – это как раз-таки попытка сторонников «русского мира» сломить дух белорусов у сопротивлению.

В 2001 году, во время первой вахты в защиту Куропат, мы сражались за каждый сантиметр и не позволили тогда властям глумиться в урочище. Власти вынуждены были уступить протесту белорусов, и дорога в этом месте была построена более узкой.

А сегодня экскаваторы абсолютно наглым образом рыщут по Куропатам – в месте, где не должно быть никаких работ, кроме археологических. А бульдозер вовсе не является инструментом археологов.

Для меня все это – еще и личное оскорбление, потому что в свое время я, как и другие защитники Куропат, был жестоко избит, спина была буквально черной от милицейских дубинок. Но мы тогда смогли остановить эту «хевру».

- Зачем властям понадобилось делать это именно сейчас?

- Я об этом как раз и говорил: наступление на Куропаты – это один из последних приказов Кремля. Видно, что путинская Россия готовится к новой агрессии, в первую очередь, в отношении Беларуси.

- Получается, мы видим первый этап информационной агрессии РФ против белорусов?

- Здесь имеет место не только информационная агрессия. Уничтожаются и оскверняются символы целого народа. По белорусским законам – это уголовное преступление.

Хочу предупредить всех чиновников, ответственных за бесчинства в Куропатах чтобы они потом не прикрывались, что выполняли некий «приказ»: при новой власти вы все пойдете под суд. А цинизм чиновников из Министерства культуры не знает границ. На вопрос журналиста о бульдозерах в Куропатах они цинично сослались на Зенона Позняка: мол, в это месте вообще «нет могил». Люди понимают, что они творят бесчинства и ищут какие-то «оправдания», ссылаясь на человека, который открыл это место. Но мы знаем, что Зенон Станиславович – категорически против того, что там сейчас происходит.

- Бульдозеры в центре Куропат – как такое вообще стало возможным?

- Во-первых – потому что Лукашенко у власти.

Во вторых – потому что министр внутренних дел Беларуси на праздники одевает форму НКВД. А значит – полностью поддерживает расстрелы сотрудниками НКВД белорусов и граждан соседних стран в Куропатах.

Возможным это стало еще и потому, что удалось разделить оппозицию. Во время первой вахты мы добились результатов, потому что все были вместе. Под милицейские дубинки подставляли головы представители разных партий и движений – в первую очередь молодежь.

«Концерт массовой трусости» 25 марта этого года подтолкнул власти к тому, что можно делать все что угодно. В оппозиции появилась группа любителей «договорняков» с властью, которые считают, что надо было отказаться от демонстрации в великий столетний юбилей белорусской независимости, потому что иначе власти не разрешат памятную доску повесить.

Ну и где эта доска? Сейчас мы видим, что какие-то полупредставители оппозиции плачутся: мол, были договоренности, но власти их нарушили. Так зачем они шли на эти договоренности без общей позиции?

И где сегодня эти тысячи любителей потанцевать? За Куропаты, против «ресторана на костях» бьется небольшая группа неравнодушных людей – в первую очередь, активистов «Европейской Беларуси».

- Первая вахта в Куропатах закончилась победой над планами властей. Как активный участник тех событий – что бы вы хотели сказать сегодняшним защитникам урочища?

- Те, кто выходил и выходит в последнее время на защиту Куропат – это настоящие белорусские герои, они заслуживают высших государственных наград. И когда-нибудь они их получат. Эти люди буквально рискуют своими жизнями: на них наезжают автомобили, их избивают подонки, которые пришли пожрать и поглумиться в этом заведении.

Защитники Курпопат заслуживают высшей похвалы. Это люди чести, люди доблести.

Но сегодня нужно всем, всей оппозиции, организовывать протесты именно в Куропатах. Потому что то, что произошло – это просто за гранью. Еще раз хочу сказать: мы бились за каждый сантиметр. А сейчас по душе белорусского народа проехались экскаваторы. А завтра, если не будет никакой реакции, по белорусской земле могут поехать танки.