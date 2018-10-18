Юань подешевел до минимума после доклада США 18.10.2018, 13:17

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Обвал произошел через несколько часов после решения американского Минфина.

Спустя несколько часов после того, как Министерство финансов США воздержалось от объявления Китая валютным манипулятором, юань пробил минимальный уровень этого года, подешевев до минимума с января 2017 года, пишет finanz.ru.

В то время как вывод доклада не стал неожиданностью, китайская валюта торговалась в узком диапазоне вблизи минимумов середины августа в преддверии его публикации, поддерживая глобальный аппетит к риску. В четверг Народный банк Китая ослабил официальный курс на 0,25 процента, после чего юань дешевел на 0,3 процента до 6,9422 за доллар.

Новый приступ слабости юаня может активизировать дискуссии о том, когда валюта пробьет психологически важный уровень в 7 юаней за доллар, ослабев до минимума за десятилетие. Акции Китая продолжают дешеветь. Шанхайский фондовый индекс обновил четырехлетний минимум, а доходность 10-летних гособлигаций КНР опустилась до минимальной отметки за два месяца.

"Небольшая группа участников рынка рассчитывала, что КНР будет активно бороться с обесценением юаня, чтобы избежать ярлыка валютного манипулятора, - сказала Фрэнсис Чен, глава азиатской макростратегии в Westpac Banking Corp. - Доклад Минфина показал, что они просчитались. Мы полагаем, Китай не будет возражать против дальнейшего ослабления валюты, если это будет связано с укреплением доллара. Следующий уровень сопротивления, на который мы смотрим, находится на отметке 6,964".