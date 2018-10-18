Минчане шесть суток дежурят под УКСом ради квартир 8 18.10.2018, 13:38

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Договоры заключались уже сегодня.

В прошлую пятницу УКС Мингорисполкома опубликовал проектную декларацию по дому в районе пересечения улиц Восточной и Корш-Саблина. Договоры заключались сегодня. Очередь полностью сформировалась, по словам ее участников, уже к понедельнику. Суточное бдение началось накануне, пишет tut.by.

За чем стоят?

Монолитно-каркасный дом будет состоять из двух секций: 11-этажной и 8-этажной. Всего — 95 квартир, причем для льготников — ни одной. Стоимость квадратного метра выставлена в рублях — от 2255 в трехкомнатных квартирах до 2416 рублей — в однокомнатных.

Казалось бы, условия не самые вкусные — у коммерческих застройщиков есть подобные по цене предложения. Однако люди сутками дежурили именно для того, чтобы попасть в этот дом. Журналисты поинтересовались у женщин, попавших в первую тридцатку очереди, чем так интересно предложение УКСа.

— Это монолитно-каркасный дом, не высотный, и по цене ниже, чем предлагают другие застройщики в этом районе, — заверила симпатичная блондинка, попросившая ее не фотографировать. — Рядом строит «Айрон» — там 1300 долларов, и строит по облигациям, которые обеспечены по 660 рублей.

— Но есть же другие районы, строят большой ЖК на Петровщине — и метро рядом.

— Там тоже взвинтили ценник. Там 1200−1300 долларов за квадрат уже, если площадь квартиры не сто квадратных метров. Не думайте, тут дурных нет. Люди умеют считать.

Девушка, стоящая в очереди в четвертом десятке, говорит, что рассчитывает на двушку. Дежурит с субботы — посменно с мужем. Хотят квартиру именно в этом доме потому, что живут рядом и не хотят уезжать из этого района.

Люди в очереди требовали не фотографировать лица.

— У нас тут целая компания уже собралась, все с высшим образованием. Есть преподаватели вузов, все люди с широким кругом общения, и нам будет неприятно, если все будут обсуждать, что мы тут пять суток дежурим.

— Вы же понимаете, что находитесь в общественном месте и мы имеем право фотографировать? Кроме того, вы же ничем порочащим не занимаетесь.

— Мы пять суток тут мерзнем, немытые!

— Вот мне было очень неприятно, когда я увидела свое фото со спины в таком репортаже, — поделилась одна из женщин.

Нескольких очередников журналисты, кстати, уже видели в других очередях под дверями УКСов. Впрочем, большинство в этой очереди — новые лица: много молодых парней, молодых пар, рассчитывающих построить однушки или двушки.

Практически все говорят: нужен не столько именно этот дом, сколько этот район. Он со сложившейся инфраструктурой — там нет проблем со школами, садиками.

— Я вот детям хочу рядом построить, — признался пожилой мужчина. — У меня квартира буквально в ста метрах от этой стройки. Удобно будет очень за внуками присматривать.

Женщина в пледе и очень теплых сапогах, записанная под номером за восемьдесят, говорит, что практически все тут — из этого же района.

— Хочу старую квартиру в панельном доме продать, купить попросторней, и еще надеюсь на двушку. Хочу остаться жить в этом районе. Привычно. Чистый район, воду можно пить из-под крана. Очень хорошо, что это долевое строительство, причем сразу внести нужно только 20% стоимости, дальше — долями до сдачи, до ноября 2019 года. Будет время без нервотрепки продать свою квартиру.

О чем люди массово просили написать, так это о том, что дежурить пришлось в нечеловеческих условиях. Ближайший туалет расположен в ТЦ «Столица», ночью — на вокзале. Стоять сутками на улице — это тяжело и унизительно.

— Напишите, что тут стоит семь миллионов долларов. Люди пришли их отдать, а для них никаких условий не создали, — предложил молодой мужчина.

— Ага, тут все с рюкзаками, а что там, если не нал? — весело отреагировали бородатые парни.

Списков нет, но они есть

В 8.30 милиционер пропустил первую пятерку из списков. Хотя какой-то мужчина из первых в очереди периодически внушал остальным, видимо, чтоб не забывали официальную версию: никаких списков не существует, все идут по живой очереди.

Напомним, УКС по закону через семь дней после выхода проектной декларации должен принимать заявления именно по живой очереди. На улице она формируется сама. Обычно это происходит в день выхода проектной декларации. И саморегулируется.

Но не всегда все всех устраивает. Например, недавно в этой очереди случился конфликт: женщина пришла ночью, никого под дверью не обнаружила, поставила табуретку, села на нее и решила, что она — первая в очереди.

— Мы ее уговорили, объяснили, что она не первая. Она сейчас где-то шестидесятая, стоит с нами, — уверяло сегодня начало очереди.

Мы отыскали эту женщину. Ее версия происходившего была менее радужная: не уговорили, а просто выкинули. Ведь по закону если никого под дверями нет, а ты пришел за квартирой первый — значит, ты первый в живой очереди.

Одно радовало тех, кто записался в конец очереди: УКС пообещал, что не будет заключать договоры на квартиры по доверенности — разве что в крайних случаях. Потому что в других УКСах уже были прецеденты: заходили первые очередники со стопкой доверенностей и заключали по ним договоры на три-пять-десять квартир каждый. И быстро убегали, пока хвост очереди не узнавал о вероломстве.

В общем, проблема с суточными бдениями под дверями УКСа требует решения, считают люди. В очереди всегда пытаются придумать варианты, но реальный и действенный все еще не изобретен.