Путин о ядерном ударе: Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут 34 18.10.2018, 17:13

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Реплика вызвала у россиян смех.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не может стать инициатором ядерной войны, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара, пишет "Новое время".

Об этом он сказал в четверг, 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.

Глава Кремля также добавил, что не боится уничтожения россиян, поскольку они, по его словам, "попадут в рай".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они - просто сдохнут", - сказал Путин.

При этом его последняя реплика вызвала среди людей в зрительском зале бурный смех.