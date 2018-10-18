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Убийство журналиста Washington Post: министры США и ЕС отменяют визиты в Эр-Рияд

  • 18.10.2018, 21:49
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Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Английский, французский, нидерландский и американский министры отменили намерение посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде в связи с беспокойством относительно вероятного убийства саудовского журналиста, передает eurointegration.com.

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и нидерландский министр финансов Вопке Гоекстра заявили, что не примут участие в конференции Future Investment Initiative, которую принимает наследный саудовский принц Мухаммед ибн Салман на следующей неделе, сообщает Politico.

Кроме того, по сообщению CNN, в конференции решил не участвовать министр финансов США Стивен Мнучин. Американские чиновники подтвердили телеканалу, что никто из правительственных чиновников не поедет в Саудовскую Аравию вместо Мнучина.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.


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