Константин Боровой: Кремлю нужен был «рязанский сахар» в Керчи 4 19.10.2018, 10:06

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Константин Боровой

Власть в РФ испытывает сильное давление регионов.

Расстрел в колледже оккупированной Керчи – это попытка российских спецслужб укрепить в РФ власть президента страны Владимира Путина. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Есть много признаков того, что планируется осложнение отношений с Украиной. Расстрел в Керчи очень похож на провокацию спецслужб РФ, чтобы поднять антиукраинские настроения. Это плохой признак. Сейчас мы видим поддержанный Госдумой проект заявления о нарастании военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта. В переводе с русского это значит, что могут планироваться военные провокации. Такие заявления делаются специально, чтобы заранее объяснить увеличение количества российских военнослужащих на границе с Украиной и непосредственно на Донбассе. Кто бы ни был формальным инициатором данного заявления, за этим стоит администрация президента.

Предупреждения о провокациях, запугивания – это, как правило, информационная арт-подготовка перед военным ударом. Подобное мы видели на примере МН17", – подчеркнул Боровой.

По его словам, спецслужбы РФ действуют по отработанным методикам.

"К тому же Россия проиграла политическую битву за Украинскую православную церковь. Многие эксперты говорят, что это взбесило Путина, ведь Москва фактически теряет мощный пропагандистский инструмент. РПЦ всегда была инструментом спецслужб. Ее в свое время создавал КГБ. Ситуация в России сложная. Центральная власть в РФ испытывает давление регионов. Люди ей не доверяют. Поэтому нужен был "рязанский сахар". Вот и произошел инцидент в Керчи. Спецслужбы ничего нового особо не придумывают и работают по проверенным методикам. Это все попытки укрепления власти Путина. Люди в Кремле – классические провокаторы. Заявляя, что на них кто-то собирается напасть, они сами могут перейти к активным действиям", – отметил Боровой.

Утром 17 октября в политехническом колледже в Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба. Позже, по данным СМИ, в колледже нашли еще одну бомбу, ее обезвредили.

По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки.

Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

По состоянию на 18 октября погиб 21 человек, в больницах остаются 44 пострадавших, многие в тяжелом состоянии.