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Видеофакт: В Гродно девушка отказалась уступать дорогу кортежу Лукашенко

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  • 19.10.2018, 13:04
  • 20,192

Жительница города переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Накануне приезда Лукашенко в Гродно, в областной центр прибыл его кортеж. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной двигалась со стороны «Фортов» в направлении улицы Горького, по предполагаемому маршруту следования диктатора.

Видео в редакцию newgrodno.by, поступило от одного из читателей.

Кортеж должен был проехать прямо на регулируемом перекрестке у ресторана «Золотой Теленок». В тот момент, когда колонна пересекала улицу, на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Девушка, которой, по-видимому, было абсолютно все равно, кто едет, начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Осторожно, нецензурная лексика!


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