Глава Гагаузии проигнорировала Додона, оставив с протянутой рукой 19.10.2018, 18:51

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Игорь Додон

После неуклюжего момента правитель Молдовы неловко посмотрел на часы.

Во время визита президентов Молдовы и Турции Игоря Додона и Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрат молдавский лидер попал в неловкую ситуацию.

Об этом пишет Deschide.

На торжествах глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо Додона, проигнорировав его протянутую руку.

После неуклюжего момента Додон неловко посмотрел на часы.

Напомним, Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдовы. Созданное из населенных пунктов, где более 50% жителей составляют гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдума добровольно согласились войти в автономию.