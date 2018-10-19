Глава Гагаузии проигнорировала Додона, оставив с протянутой рукой
- 19.10.2018, 18:51
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После неуклюжего момента правитель Молдовы неловко посмотрел на часы.
Во время визита президентов Молдовы и Турции Игоря Додона и Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрат молдавский лидер попал в неловкую ситуацию.
Об этом пишет Deschide.
На торжествах глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо Додона, проигнорировав его протянутую руку.
После неуклюжего момента Додон неловко посмотрел на часы.
Напомним, Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдовы. Созданное из населенных пунктов, где более 50% жителей составляют гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдума добровольно согласились войти в автономию.