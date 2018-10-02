закрыть
2 октября 2018, вторник, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«В нынешних реалиях главная забота взрослых - заработать деньги и прокормить семью»

  • 2.10.2018, 12:21
Фото: kp.by

Бывший социальный педагог из Витебска рассказал правду о своей работе.

2 октября отмечается Международный день социального педагога. О своем трехлетнем опыте работы на этой должности рассказала «Витебскому курьеру» 27-летняя витебчанка Елена (имя по просьбе героини изменено).

- В школу я пришла сразу после окончания университета, еще не успела во всем разобраться, как на меня взвалили кучу работы и документации, – вспомнила Елена. – Одних только соповцев (семьи, в которых ребенок находится в социально-опасном положении) было больше 50. Причем в мои обязанности входило следить за ситуацией в семьях не только учеников нашей школы, но и в тех, где дети еще маленькие, но проживают по адресу, который относится к нашему учреждению образования.

Женщина рассказала, что социального педагога могут даже направить в семью, где двухлетний ребенок, например, упал с качелей, ударился, а родители обратились за медицинской помощью, чтобы убедиться, что все в порядке. Поликлиника просигнализировала об этом происшествии в инспекцию по делам несовершеннолетних, в школу, и все закрутилось. Вдруг малыша ударили преднамеренно?

- Признать, что ребенок находится в социально-опасном положении не так уж и просто. Предварительно специалистами проводится социальное расследование, анализируются условия проживания, запрашиваются документы в поликлинике, в ЖЭУ, в других инстанциях, составляется социальный портрет семьи.

Лишь потом на совете профилактики, куда приглашаются все заинтересованные лица, принимается решение: ставить семью в СОП или нет. Для этого разработаны специальные критерии: алкоголизм одного или обоих родителей, привлечение их к административной или уголовной ответственности, жесткое обращение с ребенком и другие. Если хотя бы три критерия в конкретной семье есть, то она на полгода попадает в СОП.

Как ни странно, но, по словам Елены, есть семьи, где только радуются СОПу, потому что у ребенка на это время будет бесплатное питание в школе или в саду, подарки на праздники, а взрослым помогут найти работу.

Но ведь с другой стороны это означает, что как минимум раз в неделю такой семье стоит ждать гостей. В школе разрабатывается индивидуальный план помощи несовершеннолетнему, специалисты еженедельно посещают ребенка, заполняют контрольный акт, а в конце месяца анализируют проведенную работу и посылают отчет в районный отдел образования.

Если за полгода ситуация в семье кардинально не меняется, ребенка могут забрать сначала на время, в потом и навсегда.

Но, что самое страшное, «клеймо» остается на малыше вплоть до его совершеннолетия. Даже если с семьи сняли СОП, все равно ведется ее психолого-педагогическое сопровождение: сначала раз в квартал, а потом раз в полгода составляется отчет.

- В моей практике причинами СОПов чаще всего было привлечение родителей к уголовной или административной ответственности или алкоголизм.

К сожалению, не все семьи понимают, что СОП для них – это шанс исправиться. Есть те, кто проходят кодировку, устраиваются на работу и меняют свою жизнь, но есть и такие, кто не понимает всей серьезности происходящего.

Это крайняя мера. Учителя и социальные педагоги стараются не допустить такой ситуации: поверьте, нам самим не нужны СОПы, это лишняя морока и бумажная работа. Если бы мы все семьи сразу отправляли на совет профилактики, то соповцев у нас было бы на 40% больше.

Елена часто задумывалась, почему так происходит, что некоторым родителям наплевать на своих детей. Женщина пришла к выводу, что виной тому то, что в нынешних реалиях главная забота взрослых – заработать деньги и прокормить семью. Свободного времени мало, отдыхать люди разучились, отсюда постоянная неудовлетворенность жизнью, конфликты и попытка расслабиться с помощью алкоголя.

- Я никогда не ходила по квартирам соповцев или семей, в отношении которых поступил тревожный сигнал из любой службы, одна. Со мной мог быть классный руководитель или даже участковый милиционер, ведь никогда не знаешь, с чем столкнешься.

Была у нас одна семья. Мужчина работал вахтовым методом в России. Когда его не было в стране, у мамы и ребенка все было отлично, а как только он возвращался и начинал пить – это у него называлось отдыхом от работы, к ним в квартиру даже страшно было зайти. Причем, этот мужчина не был ни отцом ребенка, ни даже мужем матери, а просто сожителем, в квартире которого они проживали. Мы помогли женщине найти работу с общежитием, она съехала от домашнего тирана, и у них с ребенком все наладилось.

Насколько сложно работать социальным педагогом? Елена поделилась своим мнением:

- Человеком можно оставаться в любой ситуации. Но лично для меня очень важно жить в гармонии с собой. Когда я поняла, что, работая социальным педагогом, мне это не удается, то просто ушла из этой сферы.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич