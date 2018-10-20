Мамаево (Кокорино) побоище 3 Антон Орехъ

20.10.2018, 11:47

2,006

Антон Орехъ

Мне не жаль Павла Мамаева и Александра Кокорина.

И тем более не жаль еще двоих фигурантов – не забывайте, ведь этих мушкетеров было четверо: «трое, один из которых раненый, плюс неопытный юноша», так было у классика? Я не вижу ни единой причины для сочувствия им.

Да, наша тюрьма не санаторий и воспитательная функция тюрьмы сильно преувеличена. Но простите меня: а разве эти парни отправляются в СИЗО на отдых? И почему взрослых людей кто-то еще должен воспитывать? Функция у тюрьмы другая: решетка должна отделять людей нормальных, от людей, склонных к девиантному поведению. Ребята оступились? Нет, ребята как раз шли привычной походкой. Эта компания превратилась в мем и символ идиотского поведения задолго до завтрака в Кофемании. На свободе они вряд ли могут помешать расследованию – но они запросто могут снова дать кому-то стулом по башке.

Я хочу, чтобы они оставались пока в СИЗО хотя бы просто глядя на те титанические усилия, которые прикладывали сейчас к их освобождению все эти звезды телевизора и Инстаграма — и представляю во сколько обвиняемой стороне могли обойтись все эти слезы, сопли и положительный пиар с подробным рассказом на каких минутах они забивали голы в ворота Люксембурга. Я категорически против того, чтобы наложить на них миллионные штрафы. Эти ребята не боятся потерять деньги. Они эти деньги и так швыряют в разные стороны и сами в точности не помнят, сколько и на что потратили.

Это законные деньги, они их не украли, в этом смысле к ним нет претензий. Но молодые люди в сутки зарабатывают 500-800 тысяч рублей. В сутки! Многие из вас не заработают столько за целый год, а им такая сумма капает ежедневно. Заплатить 10 миллионов? Да, господи, это цена еще одного «мерседеса», который они сегодня купят, а завтра разобьют об столб. Иное дело посидеть пару месяцев на железной кровати и поесть гречку, сходив раз в неделю в душ. Ничего страшного — мы в точно таких же условиях жили в пионерском лагере или студентами на картошке, да еще по 10 часов в поле работали.

Правозащитники и тюремщики будут непрерывно за ними следить и никто ребят в СИЗО не обидит, и в камеру на 60 человек их не бросят, и маньяки не будут над ними глумиться. Вам жаль близких Мамаева, Кокорина и компании? А вам не жаль близких этого водителя, когда они смотрят видео, где их родного человека бьют ногами пьяные пацаны? Вам возможно не жаль важного чиновника Пака, потому что вы считаете всех чиновников дармоедами и проходимцами, но тогда вы не сильно отличаетесь от футболистов, которым Пак тоже не понравился – просто потому, что имел смешной разрез глаз.

Я не хочу, чтобы люди просто так попадали в тюрьму, но не надо путать гуманизм с идиотизмом. Эти парни оказались за решеткой не просто так и не за колосок, украденный с колхозного поля. И не оступились они, а двигались зигзагами на эту скамейку запасных несколько лет. И не переживайте. Не дадут им никакие семь лет. Дадут символический срок, зачтут отсидку в СИЗО и отпустят по весне. Вы еще встретите их в Кофемании, не сомневайтесь.

Антон Орехъ, Эхо Москвы