Жительница Лунинца нашла в батоне жуков 3 20.10.2018, 15:08

1,392

Раньше в лунинецком хлебе находили нитки, болты и гвозди.

Фотографии очередной покупки «с начинкой» в редакцию media-polesye.by прислала читательница.

Женщина рассказала, что недавно купила в «Санте» батон «Тимковский». – Свежий, мягкий, аппетитный, - поделилась лунинчанка. – Но когда отрезали кусок, заметили в батоне что-то темное. Присмотрелись, оказалось, что это жучки.

К тому же, батон имел запах цвили. Изделие семья есть не стала.

Буквально через день в «Евроопте» купили такой же батон. Снова – с прекрасным внешним видом. Но с жучками и запахом цвили.

- Дело не в потраченных деньгах, - говорит читательница. – Просто неприятно, что детки маленькие могут это съесть, как мой ребёнок едва не съел. Хотя и взрослым, наверняка, неприятно видеть такой продукт на столе.

На Лунинецком хлебозаводе приносят извинения покупателям. По данному факту на предприятии провели разбирательство и приняли меры, чтобы больше такое не повторялось.