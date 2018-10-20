Австралийка не ела сахар 28 лет и выглядит вдвое моложе своего возраста 20.10.2018, 19:54

Важную роль в ее жизни играет и сон.

Каролин Хартц из Австралии, матери троих детей, 70 лет, и выглядит она превосходно. Женщина признается, что 28 лет назад была буквально зависима от сахара и сладкого. «Большинство женщин после 50 лет считают, что невозможно сохранить фигуру и вес. Даже после 40 женщины, у которых есть дети, уверены, что нельзя вернуть прежнюю фигуру», пишет bigpicture.ru.

Каролин же уверяет, что все возможно, надо только действительно захотеть этого и трудиться не покладая рук. И, надо признать, ее тело — лучшее подтверждение ее слов.

«С возрастом наш метаболизм замедляется. Это означает, что вы должны взять контроль над своим телом, принимать решения в пользу здоровья и работать на собой чуть больше».

«Я считаю, очень важно обращать внимание на то, что и сколько вы едите. Бездумность всегда приводит к лишнему весу. Наслаждайтесь каждым кусочком. Это поможет вам не переедать».

Вот уже 28 лет Каролин Хартц не ест сахар. Она нашла альтернативу — ксилит (Xylitol), многоатомный спирт в виде бесцветных кристаллов, растворяющихся в воде. По калорийности ксилит близок к сахару, по сладости близок к сахарозе, но биологической ценности не имеет.

По словам Каролин Хартц, ожирение в Австралии достигло уже уровня эпидемии и одна из причин этого — сахар.

«Я отказалась от сахара 28 лет назад. Первое время было очень тяжело, ведь я была помешана на сладком и не могла без него. Я уверена, что именно благодаря тому, что я не ем сахар, мое здоровье в полном порядке и у меня нет лишнего веса». Австралийка не призывает полностью отказываться от любимых блюд и напитков — все должно быть в меру.

Важную роль играет и сон. Каролин Хартц старается спать по крайней мере восемь часов в сутки, чтобы тело и разум восстанавливались. Еще австралийка призывает медитировать: «Каждый день перед работой я медитирую полчаса, это здорово помогает мне в течение всего дня. Я стала спокойней и собранней с тех пор, как в 65 лет начала медитировать. Начать что-то никогда не поздно».

Женщинам возраста 20 и 30 лет Каролин Хартц советует жить полной жизнью. «Будьте счастливы, радуйтесь успехам других и никогда не волнуйтесь по поводу возраста. Никого не слушайте, будьте собой. Да, жизнь далеко не идеальна, смиритесь с этим».

«Не существует такого понятия, как неудача. Это всего лишь камень на пути к успеху».