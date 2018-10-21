Трамп: США выйдут из ракетного договора с Россией 1 21.10.2018, 8:05

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Кремль нарушил условия.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности, сообщает АР.

Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

Ранее в субботу, 20 октября, сообщалось, что США скоро известят Москву о намерении денонсировать Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

Американские средства информации со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон известит президента России Владимира Путина о решении Вашинтона во время поездки в Москву в начале будущей недели.

Главным поводом для этого решения стало нарушение договора Россией, которая, как утверждают Соединенные Штаты начала размещать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки.

Две недели назад во время встречи с министрами обороны стран НАТО глава Пентагона Джим Мэттис назвал действия России неприемлемыми. Он предупредил, что, если Москва не изменит свое поведение, то Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым российским ракетам. В США также с обеспокоенностью отмечают активность Китая в создании ракет средней и малой дальности.

Четыре года назад Соединенные Штаты впервые официально предупредили Россию о том, что она предпринимает действия, нарушающие договор РСМД. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администраций Барака Обамы. Однако США отказались тогда от этого шага из-за протестов Германии и опасений сползания в новую гонку вооружений.